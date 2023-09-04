04 сентября 2023, 17:37
Заброшенное здание загорелось в Самаре. Пострадал ребенок
Пожар произошел в Красноглинском районе Самары 2 сентября. Там загорелось неиспользуемое здание на Южном проезде. Об этом сообщил «Царьград».
Информация о возгорании поступила около 10:30. К тушению привлекли 16 человек личного состава на пяти машинах спецтехники. Пламя охватило порядка 100 квадратных метров. На тушение потребовалось полчаса.
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В результате семилетний мальчик пострадал. Его доставили в больницу. Информации о погибших не поступало.
Пожары
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