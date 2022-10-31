Заброшенное здание загорелось в Петербурге | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 14:04 Заброшенное здание загорелось в Петербурге

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Пожар произошел в заброшенном доходном доме Фокина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сотрудники МЧС тушат огонь. Уточняется, что закрытые сеткой и листами окна здания усложняют работу пожарных. Очевидцы жалуются на едкий запах вокруг места происшествия.

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Доходный дом Фокина расселили в 2005 году после того, как он получил статус аварийного. С 2014 года здание признали памятником. Возгорания там происходят часто.

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