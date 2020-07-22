Заброшенное здание загорелось на юго-западе Москвы

Пожар произошел на пятом этаже заброшенного здания на улице академика Волгина на юго-западе Москвы. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.

Жители поделились фотографиями с места событий. Источник фото: телеканал «360» На кадрах видно, что над зданием поднимается густой дым и видны сполохи пламени. Источник «360» сообщил, что изначально загорелся автомобиль, который находился на многоуровневой парковки не эксплуатируемого здания. На место прибыли бригады спасателей, которые занялись тушением пожара.



По последним данным, огонь распространился на четвертый этаж. Частично обрушились перекрытия четвертого и третьего этажей.