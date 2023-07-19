Эксклюзив 19 июля 2023, 18:13 Заброшенное здание загорелось на юго-востоке Москвы Заброшенное здание загорелось на улице Золоторожский Вал на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В заброшенном здании хлебного завода на улице Золоторожский Вал, дом 6, строение 1, в районе Лефортово начался пожар. Об этом сообщил источник «360».

На место происшествия выехали экстренные службы.

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UPD: площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пламя удалось быстро локализовать. Пожар полностью ликвидировали в 18:24, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.

Ранее на юго-западе Москвы загорелась квартира в многоэтажке.