19 июля 2023, 18:13
Заброшенное здание загорелось на юго-востоке Москвы
Заброшенное здание загорелось на улице Золоторожский Вал на юго-востоке Москвы
В заброшенном здании хлебного завода на улице Золоторожский Вал, дом 6, строение 1, в районе Лефортово начался пожар. Об этом сообщил источник «360».
На место происшествия выехали экстренные службы.
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UPD: площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пламя удалось быстро локализовать. Пожар полностью ликвидировали в 18:24, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
Ранее на юго-западе Москвы загорелась квартира в многоэтажке.
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