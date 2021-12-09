Заброшенная больница загорелась в Приморье

В Дальнегорске на проспекте 50 лет Октября произошел пожар в заброшенном здании больницы. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Представители регионального МЧС отметили, что первые расчеты пожарных прибыли к месту ЧП через девять минут после вызова. Когда спасатели приехали, огонь уже охватил потолок, проем окна и лежавший внутри мусор. Пламя распространилось на 40 квадратных метрах. В тушении огня были задействованы шесть человек и две единицы техники.