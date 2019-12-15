Забравшегося на опору Крымского моста в Москве спасли

Мужчина угрожал покончить с собой, забравшись на опору Крымского моста в Москве. Спасателям удалось спустить его с высоты. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«В 13:30 мужчину сняли с моста», — сказали в пресс-службе. Мужина забрался на опору Крымского моста в Москве и требует денег Подробнее Неизвестный залез на опору днем 15 декабря. Видео с места случившегося «360» прислал очевидец, а источник в экстренных службах уточнил, что мужчина грозился покончить жизнь самоубийством.