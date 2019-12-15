  • Забравшегося на опору Крымского моста в Москве спасли

    15 декабря 2019, 13:50

    Дарья Бунякова

    Мужчина угрожал покончить с собой, забравшись на опору Крымского моста в Москве. Спасателям удалось спустить его с высоты. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
    Забравшегося на опору Крымского моста в Москве спасли

    «В 13:30 мужчину сняли с моста», — сказали в пресс-службе.

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    Неизвестный залез на опору днем 15 декабря. Видео с места случившегося «360» прислал очевидец, а источник в экстренных службах уточнил, что мужчина грозился покончить жизнь самоубийством.