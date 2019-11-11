  • Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой

    11 ноября 2019, 19:40

    Анатолий Минкин

    Следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после массового отравления сотрудников центрального офиса ретейлера «Лента». Об этом сообщила пресс-служба Следственное управление СК РФ по северной столице.
    Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой

    По данным ведомства, неустановленные лица из числа руководства ООО «Лента» организовали питание своих сотрудников. Однако в ходе оказания услуги оказались нарушены санитарно-эпидемиологические правила из-за чего с острой кишечной инфекцией к медикам обратились 92 человека. Отравление произошло с 3 по 5 ноября этого года.

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    В настоящее время большая часть пострадавших остается на стационарном лечении. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

    Об отравлении в столовой центрального офиса «Ленты» в Санкт-Петербурге первой сообщила «Фонтанка» 5 ноября. В офисе компании информацию о случившемся подтвердили и пояснили, что за медицинской помощью обратились 60 человек.

    «Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО „Серволюкс Восток“», — заявили в пресс-службе «Ленты» и уточнили, что эта продукция поставлялась только в столовую офиса и не имеет отношения к магазинам.

    «Риски для здоровья наших покупателей отсутствуют», — уточнили в пресс-службе ретейлера.

    Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

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    На следующий день «Интерфакс» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора сообщил, что после отравления госпитализированы 39 сотрудников центрального офиса «Ленты». По данным ведомства, у госпитализированных все признаки гастроэнтероколита, энтероколита, гастроэнтерита, энтерита.

    Как уточнили в пресс-службе ретейлера газете «Ведомости», всего с жалобами на инфекционное заболевание обратились более 100 сотрудников центрального офиса в Санкт-Петербурге.

    В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой, где питались сотрудники «Ленты». Тогда же ведомство вынесло протокол о временной приостановке работы фирмы, которая отвечает за работу столовой. В понедельник, 11 ноября, суд остановил работу столовой на 37 суток.

    Сегодня «Российская газета» сообщила, что источником распространения инфекции стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание. Пока точный диагноз поставили только 32 пострадавшими. У 14 человек врачи обнаружили дизентерию Зонне, у 13 — нетипированную дизентерию, пятеро слегли с острой кишечной инфекцией с неустановленной этиологией. На лечении в больнице остаются 36 человек.