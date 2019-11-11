Забота не первой свежести. Массовое отравление сотрудников «Ленты» обернулось уголовкой

По данным ведомства, неустановленные лица из числа руководства ООО «Лента» организовали питание своих сотрудников. Однако в ходе оказания услуги оказались нарушены санитарно-эпидемиологические правила из-за чего с острой кишечной инфекцией к медикам обратились 92 человека. Отравление произошло с 3 по 5 ноября этого года.

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В настоящее время большая часть пострадавших остается на стационарном лечении. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Об отравлении в столовой центрального офиса «Ленты» в Санкт-Петербурге первой сообщила «Фонтанка» 5 ноября. В офисе компании информацию о случившемся подтвердили и пояснили, что за медицинской помощью обратились 60 человек.

«Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО „Серволюкс Восток“», — заявили в пресс-службе «Ленты» и уточнили, что эта продукция поставлялась только в столовую офиса и не имеет отношения к магазинам.

«Риски для здоровья наших покупателей отсутствуют», — уточнили в пресс-службе ретейлера.

Источник фото: РИА «Новости»

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На следующий день «Интерфакс» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора сообщил, что после отравления госпитализированы 39 сотрудников центрального офиса «Ленты». По данным ведомства, у госпитализированных все признаки гастроэнтероколита, энтероколита, гастроэнтерита, энтерита.

Как уточнили в пресс-службе ретейлера газете «Ведомости», всего с жалобами на инфекционное заболевание обратились более 100 сотрудников центрального офиса в Санкт-Петербурге.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой, где питались сотрудники «Ленты». Тогда же ведомство вынесло протокол о временной приостановке работы фирмы, которая отвечает за работу столовой. В понедельник, 11 ноября, суд остановил работу столовой на 37 суток.

Сегодня «Российская газета» сообщила, что источником распространения инфекции стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание. Пока точный диагноз поставили только 32 пострадавшими. У 14 человек врачи обнаружили дизентерию Зонне, у 13 — нетипированную дизентерию, пятеро слегли с острой кишечной инфекцией с неустановленной этиологией. На лечении в больнице остаются 36 человек.