Эксклюзив 30 августа 2023, 15:07 «Забора практически нет». Жительница Рузского округа рассказала о ночной атаке дрона Место крушения сбитого ПВО беспилотника в Подмосковье сняли на видео

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над деревней Лукино Рузского округа Московской области в ночь на среду, 30 августа. Дрон врезался в березы, а взрывная волна выбила окна в одном из домов и повредила забор. Как рассказала в беседе с «360» жительница пострадавшего участка Татьяна Азеева, беспилотник упал ровно в 03:25.

Женщина пояснила, что знает это время точно, так как у нее остановились часы. Она подчеркнула, что самого падения не видела, потому что спала. Разбудил ее громкий звук, а после — звон стекла от упавших со светильников плафонов.

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«Когда выходила, думала, что все нормально. А тут люди стали собираться с фонариками, потому что свет не горел. Я посмотрела с другой стороны, а забора практически нет», — рассказала Татьяна.

Женщина отметила, что дрон врезался сначала в одну березу, а потом — в другую. Верхняя часть стволов пострадавших деревьев осталась обожженной.

«У нас весь забор покорежило. А его только два дня назад поменяли. Все было целое, красивое. Сейчас невозможно смотреть без слез. А у соседей выбило все стекла и всю консервацию их побило, что люди готовили летом», — добавила собеседница «360».

Татьяна добавила, что самое главное, что никто их местных жителей в результате атаки не пострадал.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. В кадр попали искореженный забор и отлетевшие от него куски.

Упавший в Рузском районе Московской области беспилотник при крушении повредил линию электропередач и часть домов в деревне Лукино осталась без света. Ремонтные бригады «Россетей» восстановили подачу электричества утром.