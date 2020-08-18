Заблудившийся в тайге житель Сибири рассказал, как искал дом четыре дня

Заблудившийся в тайге житель Баяндаевского района Иркутской области Вячеслав Копылов рассказал, как искал дом в течение четырех дней.

Мужчине предложили заработать на лесной деляне. Нужно было трое суток посторожить в вагончике в восьми километрах от села Байша технику. Он охранял КамАЗы и Уралы. В первую ночь мужчина захотел в туалет и решил отойти подальше от вагона.

Когда местный житель возвращался, то по ошибке пошел в другую сторону. Свое место Вячеслав искал до самого рассвета. С восходом солнца он понял, что находится в абсолютно незнакомой местности. Связи на телефоне не было, информирует сайт kp.ru.

Когда сторож проголодался, начал есть голубику. На второй день жажда чуть не привела его к гибели. Он забрел в болото и провалился в него. Когда выбрался, его обувь осталась в трясине. Мужчина обмотал ступни большими листьями, но они быстро порвались. Тогда Вячеслав оборвал рукава у футболки и завязал их на ноги.

На третий день он встретил двух маленьких медвежат, но близко подходить не стал, так как рядом вероятно была мать. На четвертый день Копылов вышел к дороге, по которой ехал экипаж полиции. Выяснилось, что все это время пропавшего сторожа искали спасатели и волонтеры. О его пропаже заявили родные. Вячеслав признался, что, когда увидел полицейских, чуть не заплакал.

В заключение он посоветовал всем грибникам ходить в лес подготовленными. Важно брать с собой теплую одежду, обувь, еду и воду.