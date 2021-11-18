Заблудившийся в лесу охотник 5 дней питался ягодами и водой из ручья в Томской области

Полиция спасла 50-летнего охотника, который подвернул ногу и потерялся в районе поселка Белый Яр Томской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Мужчина ушел на охоту 10 ноября из вахтового поселка, который находится в 200 километрах от Белого Яра. Заявление о том, что он не вернулся, поступило в правоохранительные органы 14 ноября, написал «Интерфакс».

На его поиски отправились участковый Антон Левченко и оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Сидоренко. Они на снегоходе доехали до болот, где решили дальше идти пешком. В какой-то момент они нашли следы обуви, засыпанные песков, а потом в семи километров от поселка вахтовиков и самого охотника. Он грелся у костра и прятался от ветра около лежащего на земле дерева.

«Как пояснил сам гражданин, в тайге он заблудился, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Он ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев», — сказано в сообщении МВД.

Мужчина дали еду и чистую воду, потом подхватили его за руки и довели до снегохода. Вместе они вернулись в поселок.