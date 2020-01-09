Заблудившийся на Чукотке оленевод выживал в тундре без еды 16 дней

Поисковикам удалось найти живым оленевода, который заблудился в тундре 18 дней назад. Большую часть времени он провел без еды в заброшенной избушке.

Мужчину обнаружили в 200 километрах от места назначения, рассказал «Интерфаксу» представитель администрации городского округа Эгвекинот.

«Не ел 16 дней, истощен, все эти дни находился в избушке, топил подручными материалами», — отметили местные власти. Выживать оленеводу пришлось в 30-градусные морозы, которые пришли на Чукотку.

Мужчину накормили. В селе его ждет медицинский осмотр. Оленевода доставят домой к семье. Его ждут жена и двое детей.

В администрации уточнили, что в село Рыркайпий мужчина выехал в декабре 2019 года. Из-за метели 27-летний мужчина сбился с дороги.

Пропавшего оленевода разыскивали поисковые группы. В спасательной операции задействовали вертолет.