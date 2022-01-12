Заблудившийся ямалец три дня провел в тундре и отказался от помощи врачей

На Ямале 21-летний мужчина выжил, проведя три дня в лесу на морозе минус 40 градусов. Молодому человеку — представителю коренного народа — помогли выжить знания о местности и национальная одежда. Об этом сообщает «Ямал 1».

Никита Покачев пропал 6 января. Он возвращался со встречи с родными, когда у него сломался снегоход. В это время в тундре было -40 градусов. На поиски молодого человека сразу выдвинулись спасатели, операцию осложняли темнота и труднодоступная местность с ограниченной видимостью, речками и буреломом. Вскоре начались сильная метель и штормовой ветер.

По словам родственников, Никита на лыжах отправился по направлению к дому, до которого было 55 километров. Он позвонил родным, пока у него работал телефон и сообщил, что сильно устал и не может двигаться дальше.

Молодого человека обнаружили на третьи сутки в 15 километрах от брошенного снегохода. Как оказалось, он спрятался в лесу в пойме реки и ждал спасения. При этом состояние Никиты оказалось удовлетворительным, он отказался от помощи медиков. Молодого человека доставили к родственникам.

По мнению спасателей, спастись парню удалось благодаря навыкам выживания и национальной одежде — теплая малица из олених шкур хорошо защитила его от ветра и холода.