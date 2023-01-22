Происшествия 22 января 2023, 14:06 Заблудившихся в тувинской тайге сборщиков кедровых орехов спасли МЧС сообщило о спасении заблудившихся в тайге Тувы сборщиков кедровых орехов

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Потерявшихся в тайге сборщиков кедровых орехов нашли в ходе поисковой операции в Туве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что мужчина и две женщины отправились в лес на сбор кедровых шишек в минувший четверг, 19 января. Когда они не вернулись домой, родственники забили тревогу.

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В поисковой операции задействовали бойцов пожарной охраны, а также специалистов республиканского поисково-спасательного отряда. Выехавшие в тайгу на снегоходах сотрудники быстро нашли потерявшихся людей. На месте общего сбора участников операции найденных сборщиков орехов напоили горячим чаем.

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В пресс-службе подчеркнули, что участники похода сделали верный шаг, что предупредили родственников об уходе в тайгу. Благодаря своевременной реакции поиски начались быстро и привели к успеху.