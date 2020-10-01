Заблудившихся альпинистов из Подмосковья нашли на Эльбрусе

Двое альпинистов из Мытищ заблудились на склоне Эльбруса, на высоте 4,8 тысячи метров. Спасатели нашли попавших в беду экстремалов и спустили их вниз.

«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус (4800 метров) полностью завершены. Спасатели спустили альпинистов на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались», — сообщил сайт ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Двое жителей Мытищ вечером 30 сентября заблудились на склоне Эльбруса на большой высоте. Они сами попросили о помощи. На поисковые работы отправились четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информации о том, почему альпинисты сами не смогли найти путь вниз, пока нет.