Заблудившегося в нижегородском лесу пенсионера нашли живым спустя пять дней

Волонтеры нашли живым заблудившегося в лесу Кстовского района Нижегородской области пенсионера. 63-летний мужчина пять дней пролежал под палящим солнцем. Прибывшие на место врачи предварительно поставили ему диагноз «инсульт». Участник поисковой операции Евгений рассказал «360» подробности происшествия.

Источник фото: телеканал «360»

Пожилой мужчина пропал еще в минувшую субботу. Днем он вышел на улицу покурить, но спустя некоторое время на лавочке, на которой он обычно сидел, его не оказалось. Родственники спохватились только спустя два часа, когда не нашли дедушку на его привычном месте.

«Заявление в полицию родные написали только через три дня. Хотя это крайне неправильно. Нужно действовать сразу после пропажи. А они выждали до вторника», — рассказал Евгений. Правоохранители обратились к волонтерам за помощью, но сами поиски начались только в четверг.

Источник фото: телеканал «360»

По словам волонтера, найти пенсионера удалось сразу. Когда группа вошла в лес и стала кричать его имя, он тут же отозвался. Для эвакуации пожилого мужчины на место вызвали скорую помощь.

«Было подозрение на инсульт, потому что у него были проблемы с правой половиной лица. Но в больнице это не подтвердилось. Только сильнейшее обезвоживание. Это неудивительно на такой жаре. Он просто пролежал в кустах пять дней. В то, что он выжил в таких условиях, трудно поверить», — признался волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

По какой причине пенсионер отправился в лес, пока не понятно. Раньше далеко от дома он не отходил. Врачи не исключают, что могли произойти нарушения в работе мозга, и поэтому пенсионер отправился в лес и сошел с тропы.