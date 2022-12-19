Происшествия 19 декабря 2022, 18:40 Заблудившегося под Волгоградом подростка обнаружили погибшим

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Накануне 16-летний школьник заблудился в Котельниковском районе Волгоградской области. Спустя время его обнаружили мертвым. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные заместителя руководителя отдела информации областного ГУ МВД Антона Корнаухова.

Подросток пришел в гости к своему дяде, чтобы помочь в выпасе скота. В какой-то момент родственники разделились, после чего мальчик пропал. К поиску привлекли сотрудников соседних отделов МВД из Светлоярского, Октябрьского, Калачевского районов, представители общественности и местной администрации, МЧС, а также представителей МВД по Республике Калмыкия. Спустя время его нашли, однако мальчик был мертв.

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По предварительным данным, подросток потерялся и умер от переохлаждения.

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