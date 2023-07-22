Происшествия 22 июля 2023, 19:49 Заблудившаяся россиянка пять дней провела в лесу Нижегородские полицейские вывели из леса заблудившуюся на 5 дней местную жительницу РИА «Новости»

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Поход в лес за грибами для жительницы поселка Дальнеконстантиновского района Нижегородской области затянулся на пять дней. Женщина ушла в чащу и не смогла найти дорогу обратно. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, к поискам пропавшей подключились сотрудники правоохранительных органов, администрации, волонтеры и егеря.

Обессиленную женщину сотрудники уголовного розыска нашли в субботу, 22 июля, в четырех километрах от поселка. Полицейские вывели ее на дорогу и передали врачам, которые дежурили на месте.

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Выяснилось, что, уходя за грибами, женщина забыла дома телефон и не могла выйти на связь с родственниками.

В Московской области система «112» с января помогла найти путь домой 400 местным жителям. Специальная система помогает определять координаты владельца гаджета. Благодаря доступу к геопозиции службы спасения быстрее приходят на помощь.