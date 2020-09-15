Забитая людьми легковушка попала под КамАЗ в Удмуртии. Погибли 6 человек

ВАЗ-2112 влетел под фуру с полуприцепом вечером 14 сентября на трассе в Удмуртии. В легковушке находились шесть человек, включая трех несовершеннолетних. Все они погибли.

Как сообщил сайт ГУ МВД по Удмуртии, ДТП произошло около 21:37 на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 „Волга“». Помимо ВАЗа, под фуру попала и иномарка Hyndai.

На фото с места ДТП видно, что ВАЗ превратился в груду металлолома.

По информации портала «Провинция.ру», в аварии погибли студенты местного сельскохозяйственного техникума. Официальной информации о причине ДТП пока нет.

СМИ пишут, что, по предварительным данным, фуру внезапно развернуло поперек дороги. Водители легковушек просто не ожидали такого маневра грузовика.