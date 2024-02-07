Эксклюзив 07 февраля 2024, 12:09 «Забежали в класс и угрожали». Подростки проникли в иркутскую школу с пистолетом Трое подростков проникли в школу в Иркутске с пистолетом

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Подросток в Иркутске пришел в школу с оружием и угрожал людям. Поначалу компания просто «баловалась в раздевалке». Об этом «360» рассказал источник.

«Охрана их пропустила, подумав, что это обычные школьники. Они пошли баловаться в раздевалку, кричали, бесились, вроде как бросались куртками. Охрана подошла, наорала, выгнала оттуда. Школьники пошли бродить дальше, потом забежали в класс и угрожали», — сообщил источник.

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Еще один источник «360» утверждал, что все трое были учащимися из другой школы.

«Сам я видел, как выходили три пацана, один без куртки, матерились на всю улицу», — сообщил он.

В пресс-службе СУ СК по Иркутской области уточнили, что, по предварительным данным, у одного из учеников был пневматический пистолет. По версии следствия, все трое подростков были мужского пола. Вооруженный парень совершил в классе «хулиганские действия». Его задержали. Никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия. Они изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, всем участникам происшествия — от 16 до 18 лет, один из них уже состоит на учете в ПДН. Следователи дадут правовую оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений, на учете которых находился подросток, а также работе руководства школы и частного охранного предприятия, сотрудники которого пропустили посторонних.

Двоих из трех задержанных уже отпустили.