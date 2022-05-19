Забатурин: прокуратура следит за соблюдением прав беженцев ЛДНР и Украины в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья пристально следит за соблюдением прав беженцев из ЛДНР и с Украины. Об этом во время заседания Мособлдумы заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В связи с проведением ВС РФ спецоперации прокуратура Подмосковья уделяет особое внимание соблюдению прав граждан, которых эвакуировали в Россию из ЛНР, ДНР, а также из освобожденных регионов Украины, отметил он.

«На территории Подмосковья организовано восемь пунктов временного размещения, есть и резервные», — заявил он.

Всем беженцам, которые обращаются за помощью в прокуратуру, дают разъяснения по поводу миграционного законодательства, соцвыплат, лекарственного обеспечения и получения начального и среднего образования, отметил прокурор.