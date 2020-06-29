За выходные три ребенка утонули в Красноярском крае

В Красноярском крае за выходные утонули трое детей и один взрослый мужчина. Двоих удалось спасти: один из них отправился рыбачить, а второй катался на гидроцикле.

Одного из утопленников нашли на озере Синька Назаровского района, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального центра ГО и ЧС. Погиб 16-летний подросток.

На реке Сереж в том же районе нашли мертвым девятилетнего ребенка. Еще один мальчик 14 лет утонул в пруду города Уяр.

В Сухобузимском районе недалеко от села Атаманово перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами. Ее опрокинуло волной. Один человек выплыл, другой не смог добраться до берега.

На Красноярском водохранилище специалисты спасли двух человек. У рыбака на лодке отказал мотор, и он не мог доплыть до суши. Спасателей вызвал и решивший прокатиться на гидроцикле мужчина: ветер начал сносить его на скалы.

В центре ГО и ЧС напомнили, что на воде необходимо соблюдать меры безопасности. При купании в озера прудах и реках родители должны пристально следить за своими детьми.

На прошлой неделе в Московской области в котловане с водой нашли трех утонувших детей. СК и прокуратура начали проверку случившегося.