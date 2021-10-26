Москвичку сняли с рейса в Анапе за укус бортпроводницы. Видео

В Анапе сняли с вылетающего в Москву рейса 28-летнюю девушку. Пассажирка нецензурно обругала находившихся в салоне самолета и укусила бортпроводницу за предплечье.

Из-за ненадлежащего поведения экипажу пришлось вызвать правоохранителей, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

Транспортные полицейские выяснили, что пассажирка рейса Анапа — Москва отказывалась занять посадочное место и нецензурно бранилась в отношении окружающих. Во время конфликта 28-летняя девушка укусила бортпроводницу за правое предплечье.

После задержания москвичка отказалась проходить медицинское освидетельствование. По данным Telegram-канала SHOT, на борт она поднялась нетрезвой и попросилась в туалет, когда самолет уже готовился взлететь. Стюардесса попросила девушку вернуться на место, что и послужило началом конфликта.

Сотрудники транспортной полиции составили в отношении бунтарки административный протокол о мелком хулиганстве и невыполнении распоряжений командира воздушного судна.

Бортпроводница не стала писать заявление на буйную пассажирку.