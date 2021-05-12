Более 50 техногенных и природных пожаров произошло за сутки в Оренбургской области

По информации регионального управления МЧС, в Оренбуржье за прошедшие сутки было зафиксировано 55 пожаров. 46 из них носили техногенный характер, девять — природный.

В городе Соль-Илецк вчера утром загорелся легковой автомобиль. Предполагается, что возгорание произошло из-за неполадок внутренних систем, механизмов и узлов автотранспорта.

В областном центре вчерашним утром пожарные боролись с огнем в квартире на улице Аксакова. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В Кувандыкском городском округе в дневное время загорелся гараж метражом 25 квадратов. Как сообщил сайт 56orb.ru, установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В городе Орск вчера днем загорелась трансформаторная будка. Огонь охватил площадь 20 квадратов. Причиной чрезвычайного происшествия также стало неосторожное обращение с огнем.

В вечернее время на улице Гоголя в Сакмарском районе загорелся автомобиль. Огонь повредил 1 квадратный метр площади транспортного средства. Предполагается, что инцидент был вызван нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Самый масштабный пожар, случившийся за последние сутки, произошел в селе Донецкое Переволоцкого района. В переулке Больничном загорелось нежилое здание и постройки хозяйственного назначения. Огонь охватил площадь 220 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

Помимо этого, в орском СНТ злоумышленники подожгли дачный домик площадью шесть квадратных метров.

Кроме техногенных пожаров, в регионе за последние 24 часа также произошло девять природных пожаров. Сотрудники МЧС прибыли в Рычковское участковое лесничество, чтобы потушить пожар, охвативший три гектара земли. А в Оренбургском участковом лесничестве спасатели боролись с огнем, который распространился на площади 0,029 гектара.