За рулем разорванного на куски автомобиля на Рублевке оказался бизнесмен-пенсионер. Видео

За рулем автомобиля BMW, который на полной скорости врезался в дерево на Рублево-Успенском шоссе, был 66-летний мужчина. Сейчас он находится в коме. В момент аварии он был в машине один.

Водитель Энвер А. не справился с управлением и на скорости 200 км/ч слетел в кювет, а затем врезался в дерево. Он ехал из коттеджного поселка Лесные дали-2 — там находится его коттедж. Водитель остался жив, но получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом «360» рассказал сосед пострадавшего Валентин.

Его в Красногорск отвезли в больницу, он был в коме. Трудно сказать, что произошло, наверное, что-то с сердцем Валентин.

Сотрудник ГУ МВД по Москве Николай Батьков тоже придерживается такой версии событий. Он отметил, что столкновения не было — скорее всего мужчине стало плохо за рулем. Он предположил, что водитель мог потерять сознание. Батьков также уточнил, что в момент ДТП водитель находился в машине один.

Сосед пострадавшего уверен, что Энвер А., не мог быть пьян во время ДТП.

«Он не пьет совершенно, уже лет 15 трезвый образ жизни ведет», — подчеркнул Валентин.

В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры с места происшествия. На ролике видно, что автомобиль получил очень серьезные повреждения — он остался без крыши и дверей. Переднее колесо от удара отлетело на несколько метров, а задний бампер буквально вырван. Вокруг места ДТП разбросаны личные вещи водителя и детали машины.

На месте находятся сотрудники полиции и представители дорожных служб. Автомобиль вытащили из кювета с помощью манипулятора. По словам Батькова, вскоре с дороги уберут и оставшиеся детали машины.