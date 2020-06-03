Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за разлива топлива

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня. Такое решение приняли из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что решение приняли 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Ранее такое предложение одобрил президент России Владимир Путин на совещании.

29 мая в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Причиной оказался поврежденный резервуар хранения на ТЭЦ-3. Всего разлилось порядка 20 тысяч тонн топлива. Оно попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая специалисты собрали более 100 тонн нефтепродуктов.