Происшествия 12 сентября 2023, 18:00 «За плохое поведение». Жительница Кубани перевозила детей в прицепе с собакой Жительница Кубани перевозила детей в прицепе с собакой за плохое поведение Госавтоинспекция Кубани / Telegram

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В Тимашевском районе заметили Chevrolet Niva c прицепом, в котором сидели двое детей и собака. За рулем машины была их мать. Женщина пересадила их из салона за плохое поведение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что сообщение о том, что на трассе Тимашевск — Гречаная Балка заметили автомобиль с прицепом, в котором сидели двое детей, полицейские получили 8 сентября.

Автоинспекторы оперативно остановили машину. Мать детей объяснила правоохранителям, что дети плохо себя вели в салоне автомобиля и в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.

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Женщине вручили административный протокол за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, в отношении матери собрали материал для передачи в ПДН, чтобы решить вопрос о ее привлечении к ответственности по статье КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Каждый родитель обязан соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и в поездках переключаться на „детский“ режим вождения», — напомнили в Госавтоинспекции.

Такая езда подразумевает снижение скорости движения и отказ от опасных маневров.