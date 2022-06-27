«За пальчики придется побороться». Мать рассказала, как вейп взорвался в руках ее сына

Электронная сигарета взорвалась в руках подростка из Химок. Анастасия, мама пострадавшего мальчика, поделилась подробностями произошедшего с «360».

Сейчас подросток находится в больнице.

Последствия опасной игрушки

«Как мне вчера объяснили, сейчас стоит переживать только за кисть. Все, что выше, в порядке, а за пальчики придется побороться», — описала она состояние сына со слов врача.

При взрыве у подростка пострадали два пальца на левой руке — большой и указательный. Анастасия отметила, что сильно повреждены кожа и мышцы. Сами кости в основном целы. В одном месте есть небольшая раздробленность.

Кроме того, взрыв повредил грудь подростка.

Источник фото: РИА «Новости»

«На груди у него очень много вот этих вот повреждений. Прям дырки такие круглые. Врачи сказали, что ничего не пробито», — рассказала Анастасия.

Также она сказала, что сын получил травмы в области лица. У него наполовину скололись два передних зуба, образовалась рваная рана крыла носа. Также у ребенка возник отек губ.

Находка с последствиями

По словам мамы подростка, электронная сигарета появилась в их семье случайно.

«[Бабушка ребенка] сказала, что им это сигареты кто-то подбросил в ящик почтовый. Она сначала не поняла, что это, и показала внуку. Тот попросил дать находку ему», — описала ситуацию Анастасия.

Источник фото: РИА «Новости»

Она отметила, что бабушка подростка ведет здоровый образ жизни. Поэтому ее слова не вызвали подозрения у мамы пострадавшего.

Сам взрыв произошел, когда подросток шел домой от бабушки, примерно около железнодорожных путей.

«Он подходил к железной дороге и там начал открывать какую-то крышку на этой сигарете. В этот момент она у него взорвалась», — описала ситуацию женщина.

Ребенок впоследствии рассказал маме, что не сразу осознал произошедшее. У него побелело в глазах, он позвал на помощь. На его крики примчались прохожие. Они позвонили родительнице подростка, а та вызвала скорую и прибежала к сыну.

Источник фото: РИА «Новости»

Анастасия сообщила, что остатки взорвавшейся сигареты забрали на экспертизу. Также она сказала, что планирует поговорить с сыном о произошедшем. По ее словам, момент подбрасывания сигареты в почтовый ящик мог попасть на камеры. Это поможет выяснить, кто именно опустил опасную посылку.