«Ты кто по жизни»: житель Новосибирска напал на врача за отказ надеть бахилы

Визит медицинской бригады к девятилетнему мальчику в Новосибирске закончился для врача реаниматолога Семена Кудина сотрясением мозга. В подъезде на него напал отец ребенка, когда медики уже уходили из квартиры. Подробности «360» рассказал сам врач.

По словам Семена Кудина, ночью поступил вызов о том, что у девятилетнего мальчика приступ, судороги и потеря сознания. Когда медики приехали, то отец ребенка потребовал от них надеть бахилы, так как они могут принести в дом коронавирус. Когда врачи объяснили, что они не работают в инфекционной больнице, то мужчина потребовал написать от них отказ от оказания медицинской помощи. Пропустить к сыну врачей он так и не захотел.

«Мы попросили, давайте, тогда ребенка осмотрим в коридоре, на что он дал нам отказ. Сказал: „Нет, нам никакая помощь уже не нужна“, ну и потребовал, чтобы мы покинули квартиру. Два моих помощника вышли вперед, я за ними, а мужчина за нами проследовал. Подходит ко мне и задает вопрос: „Ты кто по жизни?“. Я ему ответил, что для тебя только врач и не более того», — рассказал Семен Кудин.

Дальше, по его словам, отец ребенка пошел на него, когда врач выставил руку, чтобы его остановить, то он в нее уперся и нанес три удара по голове. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видна борьба врача и мужчины в майке. После чего отец мальчика прижимает врача к стене и начинает заявлять, что медик на него напал. Когда реаниматолог пытался вырваться, то отец мальчика использовал сначала удушающий захват, а после перехватил врача за поясницу и удерживал в таком виде.

По словам Кудина после того, как его обидчик ушел, то бригада вызвала на место полицию, а его самого увезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

Напавший на врача Никита Агапкин в беседе с «360» заявил, что тоже написал заявление на медика о нападении.

«Видео выложили в интернет. Там все видно, кто первый, кто и как. Изначально он хватает меня за шею. У меня больше нет комментариев», — подчеркнул он.

Между тем, происшествием заинтересовались следователи. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, сейчас они проводят проверку по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.