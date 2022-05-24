Двое школьников из Санкт-Петербурга получили травмы в ДТП за один день

Два пятиклассника пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге за один день. Аварии произошли в Калининском районе и Шушарах. Об этом сообщило РИА ФАН.

Около восьми часов вечера на Тихорецком проспекте водитель автомобиля Mazda врезался в школьника в тот момент, когда он ехал по пешеходному переходу на велосипеде на красный свет. Ребенка доставили в больницу. Его состояние оценили как среднее.

Второе ДТП произошло спустя два часа на Колпинском шоссе. Автомобиль Kia наехал на ребенка, который бежал через дорогу по зебре. Мальчика также госпитализировали в среднем состоянии.