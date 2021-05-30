За ночь на Камчатке произошли три землетрясения

У восточного побережья Камчатки за ночь сейсмологи зарегистрировали три землетрясения. Магнитуда самого сильного из них составила 4,1, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда двух других землетрясений составляла 3,8 и 3,7, следует из данных Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр одного из них находился в 152 километрах от Петропавловска-Камчатского, второго — в 110 километрах от Усть-Камчатска.

Жертв и разрушений не зафиксировано, угроза цунами не объявлялась.

По меньшей мере 61 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение суток на фоне извержений вулканов. Землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго. Он начал извергаться 22 мая.