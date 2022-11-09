«За него извинялся директор». Учитель избил школьника в Нижегородской области | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 14:07 «За него извинялся директор». Учитель избил школьника в Нижегородской области Нижегородский СК проверит факт избиения учителем школьника в Дзержинске РИА «Новости»

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Учитель школы в Дзержинске Нижегородской области на перемене несколько раз ударил одного из учеников, повалив его на пол. Региональный следственный комитет начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего, установят степень полученного ребенком вреда и дадут правовую оценку действиям учителя.

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В социальных сетях распространилось видео, на котором учитель сначала громко кричал на ребенка, после чего ударил его в бок и толчком опрокинул на пол. В адрес мальчика преподаватель выкрикнул несколько нецензурных слов.

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Ребенок не получил физических увечий, но пережил моральную травму, сообщила «360» его мать Дарья.

«Физически он не сильно пострадал, синяков нет, но ребенку тяжело морально. Мальчишки дурачились, толкались, а сына толкнули на дверь. Потом учитель вылетел на него. И произошло то, что произошло», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что учитель не попытался извиниться перед родителями, утверждая на личной встрече в кабинете директора, что ни в чем не виноват. После диалога стало известно, что преподаватель уволился по собственному желанию.

«Он не признает себя виновным, за него перед нами извинялся директор. Не знаю, стоит ли возбуждать уголовное дело. Посмотрим, что скажут в Следкоме, может, я чего-то еще не знаю», — заметила Дарья.

По ее словам, мальчик продолжит обучение в школе, к самому образованию претензий нет. Главным требованием семьи пострадавшего является, чтобы распустивший руки учитель больше не работал в этом образовательном учреждении.

В одной из школ Воркуты учитель физкультуры на уроке замахнулся кулаком на ученика и попытался его ударить, писал RT.