СМИ: подростки избили российскую пенсионерку в Париже за фото на телефон
Пенсионерка из РФ, рассказала Telegram-канал Mash, что поселилась в соседнем с дочерью доме. Во дворе она нередко встречала компанию вооруженных парней и старалась держаться от них подальше.
«Эти ребята были вооружены до зубов. Оружие было самое различное — палки, костыли, пистолет такой черный», — поделилась женщина.
По ее словам, подростки стояли у входа в подъезд. Россиянке очень хотелось увидеться с дочерью и внучкой, она пересилила страх и решила все же зайти к родным. Перед этим пенсионерка сфотографировала собравшихся подростков на мобильный телефон.
Молодые люди это заметили, разозлились и набросились на женщину. Ей удалось выбежать на дорогу и позвать на помощь, стуча в окна стоящих рядом машин. «Меня спасло то, что я стала кричать», — призналась пенсионерка.
Россиянка сняла побои и написала заявление в полицию. Однако подростки из двора так и не исчезли.