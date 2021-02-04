СМИ: подростки избили российскую пенсионерку в Париже за фото на телефон

Россиянка, которая приехала во Францию лечиться от рака, пострадала от рук агрессивных подростков. Группа молодых людей восточной внешности жестоко избила женщину прямо во дворе.

Пенсионерка из РФ, рассказала Telegram-канал Mash, что поселилась в соседнем с дочерью доме. Во дворе она нередко встречала компанию вооруженных парней и старалась держаться от них подальше.

«Эти ребята были вооружены до зубов. Оружие было самое различное — палки, костыли, пистолет такой черный», — поделилась женщина.

По ее словам, подростки стояли у входа в подъезд. Россиянке очень хотелось увидеться с дочерью и внучкой, она пересилила страх и решила все же зайти к родным. Перед этим пенсионерка сфотографировала собравшихся подростков на мобильный телефон.

Молодые люди это заметили, разозлились и набросились на женщину. Ей удалось выбежать на дорогу и позвать на помощь, стуча в окна стоящих рядом машин. «Меня спасло то, что я стала кричать», — призналась пенсионерка.

Россиянка сняла побои и написала заявление в полицию. Однако подростки из двора так и не исчезли.