Подростка из Ростова ждет тюрьма за фейковое сообщение

15-летний школьник из хутора Старая Станица в Ростовской области записал фейковое сообщение о том, что в учебных заведениях Каменск-Шахтинска готовятся теракты. За ложное сообщение подростку грозит тюрьма. Об этом сообщил «Царьград».

Это сообщение начали распространять по социальным сетям и мессенджерам, в результате чего возникла всеобщая паника. Администрация города отметила все занятия в школах для выяснения обстоятельств. В результате удалось выяснить, что сообщение записал подросток. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о теракте». Теперь мальчику грозит до пяти лет лишения свободы.