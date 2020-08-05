«За этим кто-то стоит»: житель Ливана усомнился в случайности взрыва

Житель Ливана Ахмад Хаж Али усомнился в случайности взрыва, произошедшего в Бейруте. По его мнению, трагедия могла быть кому-то выгодна.

Вечером 4 августа в городе прогремел мощный взрыв. По официальной информации, в местном порту сдетонировало 2750 тонн аммиачной селитры. В радиусе нескольких километров повреждены здания, в том числе российского посольства в Ливане. В больницы доставлены около четырех тысяч раненых. Погибли 100 человек.

«Я лично не верю в случайности, особенно когда последствия имеют такой широкомасштабной характер. Конечно, за этим кто-то стоит», — процитировал мужчину «ПолитЭксперт».

Али смутило то, что опасный груз не был утилизирован. На его взгляд странно то, что шесть лет он находился в состоянии покоя. Когда в Ливане создали правительство, которое хочет независимости от американского и саудовского влияния, взрыв произошел.

Ливиец рассказал, что самая сложная ситуация в настоящий момент в медицине. В результате случившегося пострадали главные склады министерства здравоохранения. Порядка 90% медицинских запасов уничтожены. В их числе препараты для тяжелобольных, вакцины и другое. Реанимационные палаты еще до взрыва были заполнены пациентами с коронавирусом. Теперь больницы оказались в крайне тяжелом положении.