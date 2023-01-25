Эксклюзив 25 января 2023, 22:44 «За час до этого она ходила за бутылкой». Нашедшая ребенка на морозе учительница из Бурятии рассказала про его семью Нашедшая ребенка учительница из Бурятии: мальчик живет с пьющими бабушкой и дедушкой freepik

Читать 360tv в

Мальчик из Бурятии, которого учительница нашла на дороге, живет с дедушкой и бабушкой. Оба взрослых пьют, рассказала «360» Ксения, которая и обнаружила ребенка в снегу без варежек в почти сорокаградусный мороз.

Все произошло в селе Усть-Брянь Заиграевского района. 24-летняя учительница возвращалась домой от подруги около 20:00, когда услышала плач и увидела у дороги одинокого ребенка. Никого из взрослых рядом с ним не было.

Реклама

«Там он сидел, видимо, шел и упал, потому что он очень плохо ходит, ему примерно года три. Я его подняла, взяла на руки. Буквально метра полтора прошла, и тут женщина навстречу вышла. Говорит: „Я знаю, чей это ребенок“», — рассказала учительница.

Женщина забрала ребенка и ушла с ним, пообещав отдать родным. Ксения заметила, что ребенок сразу перестал плакать, как только незнакомка взяла его на руки: как будто узнал ее.

«Его мать сейчас находится в Москве, я не знаю, по какой причине. Так бабушка сказала. Он проживает с бабушкой и дедушкой, но они — пьющие. Продавцов в магазине опрашивали — они сказали, что она (бабушка ребенка — прим. ред.) в этот день где-то в районе 19:00 часов приходила за бутылкой. Говорят, что была без ребенка. Она дает показания, что была с ребенком», — добавила собеседница «360».

Происшествием уже заинтересовалась уполномоченная по правам детей Наталья Ганькина.