Происшествия 04 декабря 2023, 05:05 Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у маркетплейса в 2021 году Девять хакеров осудили за хищение 385 млн рублей у Wildberries в 2021 году Freepik

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В мае 2021 года около 50 хакеров провели массированную атаку на маркетплейс Wildberries и похитили у компании более 385 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело и уже вынесли приговор девяти преступникам, сообщило РБК.

Злоумышленники получили разные сроки наказания, в том числе заключение под стражу от пяти лет. Еще пятерым предъявили обвинение, они ждут вынесения приговора. Всех осужденных принудят выплатить причиненный компании ущерб. Мошенников судили в разных регионах — в Татарстане, Чувашии и Москве.

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Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков — «БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк». На интернет-ресурсах появилась информация о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации оперативно удалили ложные данные и заявили о взломе сайтов.