Происшествия 08 февраля 2024, 11:27 Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье Wildberries начнет расследование после драки рабочих и охраны в Электростали Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

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«Будет проведено внутреннее расследование», — написало издание.

Как сообщило РИА «Новости», служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий, почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.