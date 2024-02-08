08 февраля 2024, 11:27
Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье
Wildberries начнет расследование после драки рабочих и охраны в Электростали
Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT, что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.
Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.
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«Будет проведено внутреннее расследование», — написало издание.
Как сообщило РИА «Новости», служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.
Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий, почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.
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