Происшествия 14 января 2024, 21:18 Wildberries не дозвонился до 54 сотрудников сгоревшего склада РИА «Новости»: Wildberries не смог связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада РИА «Новости»

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Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Пока не удалось дозвониться до 54 человек, сообщили РИА «Новости» в компании.

«Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — объяснили представители фирмы.

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Там также добавили, что количество людей, с которым не удалось связаться, постепенно уменьшается, в том числе благодаря запущенной горячей линии. В настоящее время ни один сотрудник склада не числится пропавшим.

Сотрудники МЧС России локализовали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге 14 января. Пожар там начался накануне. Огонь охватил площадь в 70 тысяч «квадратов». Сотрудники успели покинуть здание, в результате никто не пострадал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.