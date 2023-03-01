01 марта 2023, 15:02
Wildberries назвал обыск склада в Котельниках обычной проверкой
Пресс-служба Wildberries: на складе в Подмосковье проводят проверку миграционного учета
На склад Wildberries в Подмосковье пришли полиция и ОМОН. Они устроили проверку миграционного учета, а не обыск, заявила ТАСС пресс-служба маркетплейса.
«Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств. Работа склада продолжается по обычному графику», — сказал представитель компании.
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По его словам, на складе в Котельниках работают граждане России и стран ЕАЭС. Правоохранители пришли, чтобы провести в стандартном для этой процедуры формате проверку миграционного режима.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что утром 1 марта на склад Wildberries приехали полиция и ОМОН. Он не назвал причину визита.
Telegram-канал Shot заявил, что у сотрудников сортировочного центра «Белая Дача» взяли образцы ДНК на анализ. Якобы их также собирались проверить на причастность к экстремизму.
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