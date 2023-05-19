Происшествия 19 мая 2023, 22:22 Взрывы зафиксировали в районе старого аэропорта Мариуполе ТАСС: в Мариуполе в районе старого аэропорта прогремели взрывы

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Взрывы зафиксировали около старого аэропорта в Мариуполе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта», — уточнил источник.

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В данный момент специалисты устанавливают причины и последствия взрывов. Очевидцы в соцсетях распространяют кадры, предположительно, происшествия. Судя по видео, сначала в небо поднялись клубы черного густого дыма. Затем произошла яркая вспышка.

В Telegram-канале совместного центра контроля и координации огня ДНР пока не опубликовали данные о происшествии. Однако там сообщили об обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Около 21:50 по местному времени из населенного пункта Дзержинска ударили по Центрально-Городскому району города. ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра.

В ночь на 19 мая СМИ сообщали о серии взрывов в Донецке. Предположительно, в городе зафиксировали свыше пяти взрывов.