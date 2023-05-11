Происшествия 11 мая 2023, 00:27 Взрывы в Запорожье привели к детонации боеприпасов ВСУ Рогов сообщил о пожарах и детонации боеприпасов ВСУ в пригороде Запорожья РИА «Новости»

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Детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины произошла в результате взрывов в одном из пригородов города Запорожья, который находится под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов ВСУ», — написал он.

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Ранее Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти Украины объявили воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Местных жителей попросили перейти в укрытия и оставаться там до объявления режима тишины.

Ранее украинские СМИ сообщили о пяти крупных взрывах, которые зафиксировали в Чернигове и соседних городах. Удар пришелся по складам с вооружением и топливом. В Черниговской и Сумской областях звучала воздушная тревога.