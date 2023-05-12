Эксклюзив 12 мая 2023, 20:11 Взрывы в Луганске в День Республики назвали провокацией ВСУ Военный эксперт Дандыкин назвал ракеты ВСУ «Гром-2» причиной взрывов в Луганске Публичное достояние

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Украинские военные всегда устраивали провокации в праздничные даты, важные для россиян. Так прокомментировал в беседе с «360» взрывы в Луганске в День Республики военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил, что незадолго до Дня Победы украинские беспилотники атаковали Кремль.

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«Это ожидаемое дело, что они будут пакостить в различные памятные даты. Это террористическая организация во главе с [Кириллом] Будановым и бандеровщина в чистом виде. Они постарались испортить настроение и праздник простым людям и продолжат делать это впредь, пока у них есть такая возможность», — заявил Дандыкин.

Комментируя возможные причины взрыва и слова очевидцев, которые слышали звуки прилета ракет, военный эксперт заявил, что использование HIMARS можно исключить сразу. Луганск находится далеко от линии соприкосновения, а эти снаряды летят только на 80 километров. У них есть дальнобойные варианты, но пока никто не заявлял об их поставках.

«Это вполне могли быть украинские баллистические ракеты „Гром- 2“, они стреляют на расстояние до 300 километров. Но российские военные всегда их перехватывали. Когда ВСУ били ими Крыму, то их все сбили. Кроме того, большую их часть уничтожили на складах, но, видимо, еще осталось», — предположил Дандыкин.

Ракета «Точка-У», добавил он, не смогла бы долететь до Луганска, так как максимальная дальность ее полета — 120 километров, а крылатые английские ракеты ВСУ еще просто не успели ввести для использования.

Украинские войска ударили по территории бывшего машиностроительного завода № 100, где находится предприятие для по производству пищевой упаковки «Полипак», сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Взрывы прогремели в столице Луганской Народной Республики вечером в пятницу, 12 мая, когда в регионе праздновали День образования региона.