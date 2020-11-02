Взрывы слышны при пожаре в ангаре с газовыми резервуарами в Москве. Онлайн-трансляция

На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами. Пожар сопровождается взрывами. «360» ведет текстовую трансляцию происшествия.

15:20. Как сообщило РИА «Новости», ангар обрушился.

15:15. Дептранс предупреждает, что движение полностью перекрыто по улице Газопровод и Проектируемому проезду № 4578.

15:13. МЧС показало на фото тушение пожара в ангаре. Судя по снимку, здание выгорело полностью.

Источник фото: телеканал «360»

15:03. Очевидица пожара рассказала «360», что живет на 22 этаже дома по соседству — взрыв был слышен даже в ее квартире, а пламя дошло до окон.

«Мы на 22 этаже в соседнем здании находимся, пламя было такой же высоты, в точности», — описала девушка.

15:02. Как пишет Life, пожар локализовали на площади в 300 квадратов. Но тушение еще продолжается.

15:01. Пожарным удалось начать тушение.

14:58. Очевидцы публикуют в соцсетях момент одного из взрывов.

14:53. Из-за взрывов пожарные пока не могут подобраться близко к складу. Об этом сообщил источник «360».

14:50. В загоревшемся ангаре могут находиться газовые баллоны объемом 600 кубических метров.

Пожар произошел на складах по адресу: улица Газопровод, дом 3а. Пожару присвоили второй ранг.