Происшествия 24 февраля 2023, 22:57 Взрывы раздались в Запорожье — СМИ «Страна»: звуки взрывов прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье Соцсети

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В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

На подконтрольной Украине части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Однако, согласно данным карты воздушных тревог, сирена на Украине не звучала.

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Также издание сообщило о взрывах в Херсоне и Купянском районе Харьковской области.

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В четверг, 23 февраля, воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской. Также сирена прозвучала в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Утром 23 февраля режим тревоги включали в Днепропетровской и Харьковской областях страны. Днем того же дня взрывы раздались в Одессе и Киеве. СМИ сообщали, что незадолго до этого над столицей Украины видели беспилотник. Предположительно, взрыв мог оказаться сработанной системой противовоздушной обороны.

Представители киевского режима объявили воздушную тревогу 18 февраля. Причиной стал неопознанный летающий объект над Винницкой областью. Им мог быть воздушный шар, сообщил РИА ФАН.