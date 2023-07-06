Происшествия 06 июля 2023, 20:41 Взрывы раздались в охваченном пламенем ресторане «Пушкинъ» в центре Москвы Пожар произошел в ресторане «Пушкинъ» на Тверском бульваре в Москве

Читать 360tv в

Элитный ресторан «Пушкинъ» на Тверском бульваре в Москве охватило пламя. Кадры пожара распространились в Сети. Возгорание на кровле уже удалось ликвидировать, сообщил источник «360».

Судя по видео, огонь охватил крышу строения. Густой черный дым поднялся вверх. Как утверждают очевидцы, его видно за несколько километров.

Реклама

Все работники и гости ресторана успели эвакуироваться из горящего здания. Очевидцы сообщили о звуках взрыва на месте возгорания.

По данным ТАСС, в здании находились более 100 человек. Спустя время Telegram-канал Mash сообщил, что из здания их эвакуировали. Среди них были посетители и персонал заведения. Telegram-канал Shot уточнил, что площадь возгорания составила более 100 квадратов.

Что стало причиной пожара в элитном ресторане, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало. Подробности выясняются.

UPD: в 20:43 по московскому времени пожар ликвидировали.