Взрывы раздались в Белгородской области на границе с Украиной

Звуки взрывов раздались в Волоконовском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, в первой половине дня 8 апреля. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации района Сергей Бикетов.

Он утверждает, что это «точно не обстрел».

«Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего», — добавил глава района.

На территории района все спокойно, разрушений и пожаров нет, обращений о пострадавших не поступало, добавил Бикетов.

«Продолжаем наводить порядок на территории и работаем в штатном режиме», — резюмировал он.

Взрыв в Белгородской области также раздался 5 апреля. Тогда это произошло на территории Красногвардейского района. Утверждалось, что это не обстрел.

Накануне СК назвал причину взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом, произошедшего 29 марта. ВСУ применили ракетный комплекс «Точка-У» с территории Харьковской области. Пострадали восемь человек.