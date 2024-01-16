Происшествия 16 января 2024, 02:30 Взрывы раздались над Воронежем Shot: серия взрывов прогремела над Воронежем Unsplash

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Мощные взрывы прогремели над Воронежем. Согласно предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, от громких звуков затряслись окна, в небе появились яркие вспышки. Всего горожане насчитали от пяти до семи взрывов. Официальной информации пока не поступало.

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По данным Минобороны, утром 11 января украинские боевики пытались атаковать беспилотниками сразу три российских региона. Дежурные средства противовоздушной обороны оперативно пресекли атаку ВСУ.

В Ростовской области утром в четверг обнаружили сразу два дрона. Беспилотники сбили над Воронежской и Саратовской областями.

Позже беспилотный летательный аппарат взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Пострадавших или возгорания на месте в результате атаки не было.