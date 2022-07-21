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    21 июля 2022, 18:10

    Взрывы раздались на территории горящего пансионата в Новой Москве — источник

    Пожар охватил корпус пансионата в Новой Москве

    Алла Морген, Юлия Кучинина

    Корпус пансионата «Зорька» загорелся в поселение Первомайское Троицкого административного округа Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    По словам собеседника, горит выселенное здание. На месте слышны взрывы.

    В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожар возник в выселенном здании.

    «Характеристика здания пока уточняется. Сведений о пострадавших не поступало. Осуществляем тушение», — сообщили в пресс-службе.

    По последним данным, речь идет об одноэтажной постройке, которую огонь уничтожил почти полностью.