Корпус пансионата «Зорька» загорелся в поселение Первомайское Троицкого административного округа Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, горит выселенное здание. На месте слышны взрывы.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пожар возник в выселенном здании.

«Характеристика здания пока уточняется. Сведений о пострадавших не поступало. Осуществляем тушение», — сообщили в пресс-службе.

По последним данным, речь идет об одноэтажной постройке, которую огонь уничтожил почти полностью.