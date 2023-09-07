Происшествия 07 сентября 2023, 03:38 Взрывы прозвучали в Ростове-на-Дону Unsplash

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В Ростове-на-Дону раздались взрывы. Об этом написал Telegram-канал «Ростов главный».

По данным издания, ЧП произошло на улице Пушкинской. Очевидцы сообщили, что слышали три хлопка. Предположительно, сработали системы ПВО. К месту происшествия прибыли оперативные службы.

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В Сети появились фото и видео: на кадрах в небе виден столб черного дыма, а также пожар, который начался возле одного из домов.

Официально об этом власти города и правоохранители пока не сообщали. Подробности уточняются.

Ранее, 5 сентября, в Санкт-Петербурге рядом с военкоматом, который находится в Невском районе, произошел взрыв. Предварительно, ЧП случилось в вентиляционной шахте здания, которая ведет в бомбоубежище. Там сработало начиненное порохом самодельное взрывное устройство.