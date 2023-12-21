Происшествия 21 декабря 2023, 01:10 Взрывы прозвучали в Киевской области РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Киевской области Украины. По сообщению областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Ранее в Киевской области прозвучала воздушная тревога.

Воздушная тревога также объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

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Ранее сообщалось о звуках взрывов в Черкасской области Украины. В регионе объявлена воздушная тревога. Жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

До этого взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. По сообщению местных СМИ, это могли быть звуки работы ПВО.

В ночь на среду, 20 декабря, в Киевской области Украины дважды прогремели взрывы. По сообщению военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.